Wetter in Rheinland-Pfalz Der Januar startet winterlich

Im Laufe des Montags zieht eine Kaltfront von Norden nach Süden durch Rheinland-Pfalz, die Schnee und Schneeregen im Gepäck hat. Es muss mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden, so der DWD. Die Temperaturen erreichen null bis zwei Grad, in den Hochlagen können sie unter den Gefrierpunkt fallen.

Am Dienstag ist es örtlich stark bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen steigen auf ein bis drei Grad. Das winterliche Wetter setzt sich auch in der Wochenmitte fort: Am Mittwoch bleibt es bedeckt. Selbst in tiefen Lagen fällt Schnee, der später in Schneeregen übergeht. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei bis fünf Grad. In höheren Lagen weht ein teils stark böiger Wind.