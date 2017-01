Weltgrößtes Teleskop für Atacamawüste Mainzer gießen Spiegel für Riesenfernrohr

Schott gießt und schleift die zwei Spiegel in Mainz. Sie sollen in ein Riesenfernrohr eingesetzt werden. Das "European Extremely Large Telescope" (EELT) entsteht zurzeit in der Atacamawüste auf dem Cerro Amazones in Chile. Es soll 2024 in Betrieb genommen werden und zur Weltraumbeobachtung dienen.