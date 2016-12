Weihnachtspredigt des evangelischen Kirchenpräsidenten Schad warnt vor "Gespenst des Nationalismus"

Nach dem Terroranschlag von Berlin hat Christian Schad Christen und Muslime zum Zusammenhalt aufgerufen. "Wir lassen uns nicht zur Unmenschlichkeit verführen", sagte der pfälzische Kirchenpräsident.

Christian Schad, der Präsident der pfälzischen evangelischen Landeskirche (Archivbild)

"Wir geben dem Terror nicht dadurch Recht, dass wir uns entzweien lassen - nur, weil wir aus unterschiedlichen Kulturen stammen oder auf verschiedene Weise unseren Glauben leben", sagte Schad am ersten Weihnachtsfeiertag in der protestantischen Speyerer Gedächtniskirche. Die Kraft der Versöhnung sei stärker als der Hass.

Angst vor einem autoritären Führer

Zugleich warnte der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz vor dem "Gespenst des Nationalismus". Auch er habe Angst davor, dass autoritäre Führer all das, was nach den Weltkriegen erreicht worden sei, wieder hinwegfegten. "Aber die Angst ist auf beiden Seiten zu Hause", sagte Schad. "Wenn ich mir die Reden von Trump oder Le Pen oder Erdogan anhöre, dann denke ich oft: Wie viel Lebensangst muss jemand haben, der so groteske Größen-Fantasien hat. Wie viel Angst vor der eigenen Schwäche. Wie viel Hunger nach Bewunderung."

Trumps Wahlspruch "Make America great again" sei der Schrei danach, endlich wieder etwas zu gelten. Aber der Traum, der hier geträumt werde, liege in der Vergangenheit. Man wolle ein Bollwerk gegen die Vielfalt, gegen alles Fremde und Bedrohliche.

Rekowski warnt vor Überlegenheitsgefühlen

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung sagte im ARD-Fernsehgottesdienst an Heiligabend in der evangelischen Stadtkirche im südhessischen Langen, die von Krieg und Terror erschütterte Welt brauche Botschaften gegen die Angst und für den Frieden. Die Ankündigung der Engel in der Heiligen Nacht "Fürchtet Euch nicht!" sei eine solche Botschaft und ein Aufruf an die Menschen, "das Leben und Gottes Liebe mit anderen zu teilen" und gemeinsam für eine friedliche Welt einzustehen. Die Weihnachtsgeschichte gelte allen Menschen und dürfe sich nicht auf das Fest beschränken, so Jung weiter.

Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland: Manfred Rekowski (Archivbild)

Der rheinische Präses Manfred Rekowski warnte in seiner Weihnachtspredigt vor kulturellen, religiösen und nationalen Überlegenheitsgefühlen. "Sie sind der Stoff, aus dem Hass, Gewalt und Terror entstehen", sagte Rekowski an Heiligabend in der Düsseldorfer Johanneskirche. Auch in Deutschland werde es auf Dauer nicht friedlich bleiben, wenn man sich nicht nach Kräften um den Frieden auf der ganzen Welt bemühe.