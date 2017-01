Weihnachtsbäume bei Knutfesten ausrangieren Schmeiss weg!

Wer seine alte Tanne nicht von der Müllabfuhr abholen lassen will, kann sie auch zu einem Knutfest bringen. Die Vorbereitungen für das landesweit größte Knutfest in Weidenthal in der Pfalz laufen bereits.

Eigentlich ist das Verbrennen von Tannenbäumen verboten, aber für den jungen Brauchtum Knut gilt die Ausnahme, ähnlich wie bei Osterfeuern. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) in Neustadt an der Weinstraße weist darauf hin, dass die eingesammelten Weihnachtsbäume vor dem Verbrennen "von sämtlichen Schmuck befreit" sein müssen. Sonst könne es zu Schadstoffemissionen kommen.

Angefangen hat die Tradition des Knutfestes in Weidenthal mit einer Schnapsidee, erinnert sich der "Chef vum Knudfeschd", Herbert Laubscher. "Aus einer Laune heraus" hätten die Herrenfußballer des FC "Wacker" Weidenthal Weihnachtsbäume verbrannt und dazu Glühwein getrunken. Neben dem Verfeuern der alten Tannen gibt es in Weidenthal eine selbstaufgesetzte Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaum-Weitwerfen.

Die Veranstalter in Weidenthal weisen auf das große Medienecho auf ihre Veranstaltung hin. Dabei gibt es Knutfeste immer häufiger in Rheinland-Pfalz. Veranstalter sind oft die freiwilligen Feuerwehren, so die SGD Süd. Einen Überblick über die Anzahl an Knutfesten im Land liegt der SGD nicht vor.