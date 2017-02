Wegen Kälte kein Aufbau möglich Neue Blitzer starten doch erst nächste Woche

Eigentlich hätten heute fünf neue Blitzer ihren Betrieb aufnehmen sollen, so wie wir ursprünglich gemeldet haben. Doch noch sind die Radarfallen nicht installiert - der Kälte wegen.

Wenn man sie sieht, ist es meist schon zu spät

Wie das Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte, wird sich der Aufbau wohl auf die kommende Woche verschieben. Die Temperaturen müssen mehrere Tage über fünf Grad liegen, um die Anlagen installieren zu können. Der Start zum 1. Februar ist damit hinfällig.

Die neuen Blitzer werden in Mainz (vor dem Hechtsheimer Tunnel), in Wörth (im Bereich A65 - B10/B9) sowie an der A3 bei Wiedbachtal (Kreis Neuwied) stehen. Mitte Mai sollen dann noch einmal mal fünf mobile Anlagen hinzukommen, Mitte August weitere drei und schließlich zum 15. November 2017 zwei weitere. Die mobilen Messanlagen werden in Anhängern versteckt und können vom Straßenrand aus 24 Stunden am Tag Raser blitzen.

Knapp 30 Millionen Euro Überschuss erwartet

Das Innenministerium teilte zudem neue Details zu den Kosten mit. Demnach beliefen sich die Anschaffungskosten für die insgesamt 15 Anlagen auf etwa 2,2 Millionen Euro. Die zusätzlichen Kosten für das zusätzliche Personal bei der zentralen Bußgeldstelle liegen demnach bei rund 8,6 Millionen Euro pro Jahr.

Das Land rechnet mit einem Überschuss von 29 Millionen Euro. Die Anlagen werden von der Polizei betrieben, die Einnahmen fließen in den Landeshaushalt. Statt Mehreinnahmen erhofft sich das Innenministerium aber weniger schwere Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit.

Kritik gab es im Vorfeld bereits von der Opposition. Die CDU bemängelte, mit dem Geld hätte man besser neue Polizeistellen schaffen sollen. Die AfD sprach von Wegelagerei. Innenminister Roger Lewentz (SPD) verwies auf die darauf, dass Rheinland-Pfalz das Bundesland mit der geringsten Blitzerdichte sei.

Im Bundesvergleich nur wenige Blitzer in Rheinland-Pfalz

An diesen Stellen werden die fünf neuen stationären Blitzer aufgestellt. An der A65 bei Wörth und der A3 bei Neustadt/Wied werden jeweils zwei Anlagen aufgebaut.

In Rheinland-Pfalz gab es bislang 37 stationäre Radarfallen - vier davon betreibt das Land, 33 werden von den Kommunen eingesetzt. Die Blitzer des Landes stehen an der A6 im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz, an der B9 im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, an der B10 im Staufertunnel bei Annweiler und an der B260 bei Bergnassau.