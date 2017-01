Vögel in RP beobachtet und gemeldet Rekordbeteiligung bei Wintervögel-Zählung

An der diesjährigen Vogelzählung des Naturschutzbunds (NABU) haben sich in Rheinland-Pfalz mehr als 4.000 Tierfreunde beteiligt. Mehr Vögel haben sie aber kaum gezählt.

Die siebte Auflage der Aktion "Stunde der Wintervögel" habe damit eine Rekordbeteiligung gebracht, sagte NABU-Sprecherin Laura Kettering am Montag in Mainz. Der für Online-Meldungen eingerichtete Server war zeitweise überlastet. Sichtungen vom Wochenende können noch bis zum 16. Januar nachgereicht werden .

Die Ursachen für weniger Sichtungen bestimmter Arten zu benennen, sei schwierig. "Wir können nur mutmaßen", sagte Kettering. Möglicherweise finden viele Vogelarten in dem bislang schneearmen Winter noch reichlich Nahrung in den Wäldern, so dass sie bislang erst in geringer Zahl in die Siedlungen kommen.