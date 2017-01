Unfälle durch frostige Geschosse Lkw-Fahrer mit Eisplatten alleingelassen

Mit dem Schneeschieber in vier Meter Höhe

Während es auf Betriebshöfen Gerüste gibt, um den Lkw zu enteisen, sind Fahrer auf Rasthöfen in der Regel auf sich selbst gestellt. Der Fahrer müsse bis zu vier Meter hoch auf sein Fahrzeug klettern und darauf mit einem Schneeschieber arbeiten, beschreibt Hoffmann. "Das ist jedoch nur theoretisch möglich - oder wenn man todesmutig ist", findet er. "Auf jeden Fall ist der Fahrer damit in den meisten Fällen alleingelassen", pflichtet Wolfgang Schiele von der Kraftfahrergewerkschaft Rhein-Main-Saar bei.

Die empfohlene Praxis der Berufsgenossenschaft für Verkehr (BG Verkehr) sieht tatsächlich vor, dass Lkw-Fahrer mit Hilfe einer Leiter das Dach räumen. Die BG Verkehr warnt: "Eine der häufigsten Unfallursachen ist hierbei das Wegrutschen der Leiter." Immerhin ist der Fahrer laut Branchenverband beim Absturz versichert.

BGL: Mit dem Aufstellen von Schneebrücken ist es nicht getan

Die Schneebrücke erleichtert das Räumen.

Beim rheinland-pfälzischen Landesverband für Güterkraftverkehr ist man sich des Problems bewusst. Für die Fahrer von vollbeladenen Lkw sei das Räumen von Schnee und Eis unterwegs kaum lösbar.

In anderen Bundesländern gibt es an manchen Raststationen spezielle Gerüste zum Schneeräumen. Doch in den Gerüsten sieht der Bundesverband für Güterkraftverkehr (BGL), der rund 7.000 Mitglieder in der Logistikbranche vertritt, keine Lösung.

Wer haftet für die Gerüste an Rasthöfen?

"Fakt ist, dass es mit dem Aufstellen der Schneebrücke nicht getan ist", sagt der stellvertretende BGL-Hauptgeschäftsführer Adolf Zobel und verweist auf Haftungsfragen.

"Wer sorgt dafür, dass die Stufen auf den Schneebrücken eisfrei bleiben? Was passiert mit den von den Lkw-Dächern gefegten Eis- und Schneemassen, die sich nach kurzer Zeit auftürmen?", fragt Zobel.

Mehrere hundert Liter Wasser können sich auf Planen sammeln

Das Landesverkehrsministerium nennt Unfälle mit Eisplatten - vor allem mit Personenschaden - "tragische Ereignisse". "Unfälle dieser Art machen jedoch jahreszeitbedingt nur einen sehr kleinen Teil aus", teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit.

"Rutschende Eisplatten können zu gefährlichen Geschossen werden." (Polizei Kaiserslautern)

Dabei weist die Polizei besonders auf die Unfallgefahr durch Eisplatten von Planen-Lkw hin. Mehrere hundert Liter könnten sich auf den Planen sammeln.

Aus den Polizeimeldungen der vergangenen Wochen geht hervor, dass es neben dem Eisplattenunfall im Westerwald in der vergangenen Woche weitere Eisplattenunfälle gegeben hat. Dabei blieb es jedoch bei Blech- bzw. Glasschäden. So zerschlug auf der A62 am 28. Dezember in Trier eine von einem Lkw gefallene Eisplatte die Windschutzscheibe eines Pkw.

Präventive Dach-Airbags als Lösung?

Auch Unternehmer Holger Köhler hat schon Bekanntschaft mit einer Eisplatte gemacht. 2003 krachte eine im Paderborner Stadtverkehr auf seinen Wagen. Es blieb damals beim Blechschaden. Doch für seinen Vater, selbst Spediteur und Lkw-Fahrer, war das ein Ansporn, eine Lösung zu finden. Er entwickelte ein Präventiv-System.

Dach-Airbag für Lkw

Ein Luftschlauch wird dabei unter das Lkw-Planen-Dach gezogen, der sich bei Bedarf aufpumpt und ein Gefälle erzeugt. So könne sich das Wasser erst gar nicht sammeln und zu gefährlichen Eisschollen werden.

Nach eigenen Angaben benutzten bereits rund zehntausend Fahrer sein "Roof Safety Airbag System" (RSAB). Eine Umrüstung auf RSAB wird durch den Bund mit dem "De-minimis"-Programm gefördert. Köhler hofft, dass Systeme wie seines irgendwann Pflicht für Planen-Lkw werden.

Lkw stehen bei Schnee im Stau

Dabei weist die Polizei besonders auf die Unfallgefahr durch Eisplatten von Planen-Lkw hin.

Auf den Planen könne Wasser, das sich am Tag angesammelt habe, in der Nacht zu Eis gefrieren, teilte etwa Anfang Januar die Polizei in Kaiserslautern mit.

Mehrere hundert Liter könnten sich auf den Planen sammeln.

Verkehrsministerium begrüßt Präventivsysteme "sehr"

Das Landesverkehrsministerium scheint einer Pflicht für Präventivsysteme nicht völlig abgeneigt.

Grundsätzlich begrüße das Ministerium den verpflichtenden Einsatz von solchen Systemen für Fahrzeuge mit Planen "sehr", heißt es aus der Pressestelle. Schließlich bestehe für diese Fahrzeugen eine erhöhte Gefahr.