Umstrittene Äußerungen zum Holocaust-Gedenken Junge kritisiert Parteikollegen Höcke

Der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende Uwe Junge hat seinen thüringischen Parteikollegen Bernd Höcke für dessen jüngste Äußerungen kritisiert. "Das ist für die AfD nicht gut", sagte Junge im Deutschlandfunk.

Junge findet Höckes Äußerungen kontraproduktiv

Höcke bringe die AfD damit in ein Fahrwasser, in das sie nicht reingehöre, erklärte Junge am Donnerstag. Er schätze Björn Höcke grundsätzlich. Seine Ausflüge in die Zeit des Dritten Reichs seien kontraproduktiv, so Junge weiter. Sie lösten in der gesamten AfD Widerspruch aus.

AfD-Chefin Frauke Petry und auch ihr Ehemann, der nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzender Marcus Pretzell, hatten deutliche Kritik an Höcke geäußert. Mit seinen Alleingängen und ständigen Querschüssen sei Höcke zu einer Belastung für die Partei geworden, so Petry am Mittwoch.

Mehr Sorgfalt bei sensiblem Thema

Höcke tue es leid, dass er missverstanden worden sei, erklärte Junge, der das persönliche Gespräch mit seinem Parteikollegen gesucht hatte. "Ich würde mir wünschen, dass er dieses sensible Thema mit mehr Sorgfalt behandeln würde".

Auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative hatte Höcke am Dienstagabend in Dresden unter anderem gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Darüber hinaus hatte der thüringische AfD-Landesvorsitzende das Gedenken an den Holocaust als "lähmend" und "dämlich" bezeichnet sowie eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert.