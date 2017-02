Überfall auf Internetcafé in Speyer Täter weiter auf der Flucht

Überfall auf Internetcafé in Speyer

Nach dem Überfall auf ein Internetcafé am Freitagabend fehlt von den Tätern jede Spur. Die drei maskierten und bewaffneten Räuber hatten dabei vier Menschen verletzt.

Vier Menschen sind Freitagabend bei einem Überfall auf ein Internetcafé in der Innenstadt von Speyer verletzt worden.

Polizeieinsatz in Speyer

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Die Räuber waren gegen 20.30 Uhr in das Internetcafé in der Innenstadt von Speyer eingedrungen und hatten die anwesenden Personen angegriffen. Dabei seien drei Angestellte und ein Gast verletzt worden, berichtete die Polizei. Eines der Opfer habe eine Platzwunde am Kopf erlitten und musste ins Krankenhaus.