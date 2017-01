Trotz winterlicher Verhältnisse in Rheinland-Pfalz Kein Verkehrschaos, viele Blechschäden

Ein großes Verkehrschaos ist in Rheinland-Pfalz trotz gefährlichen Glatteises ausgeblieben. Doch Vorsicht bleibt geboten - Tief "Axel" sorgt weiter im Land für überfrierende Nässe und Schneegriesel.

Ein Mann geht über eine eisglatte Brücke

Besonders häufig kam es nach Polizeiangaben bei Koblenz zu Unfällen. Hier krachte es in der Nacht 37 Mal, sieben Menschen wurden leicht verletzt.

Viele Blechschäden

Für die meisten Fahrer in der Westpfalz ist das Wochenende glimpflich abgelaufen, meldet die Polizei. Im Raum Kaiserslautern hätten sich insgesamt sechs witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereignet.

So habe eine Autofahrerin in Pirmasens leichte Verletzungen erlitten, weil ihr Wagen auf glatter Straße von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Bei den anderen Verkehrsunfällen blieb es bei Blechschäden.

Bei Münchweiler am Klingbach (Kreis Südliche Weinstraße) stießen zwei Autos in einer Kurve zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt, die drei Insassen des entgegenkommenden Autos - darunter ein zwei Jahre altes Kind - kamen vorsorglich in eine Klinik. Auch die Präsidien in Trier, Mainz und Ludwigshafen meldeten mehrere Verkehrsunfälle, bei denen es aber bei Blechschäden geblieben sei.

Es wird etwas milder

Tief "Axel" bringt weiter kalte und teils feuchte Polarluft nach Rheinland-Pfalz. Auch für die nächsten Tage erwarten Meteorologen Frost. "Kuschelig warm wird es nicht, aber wir bekommen keine zweistelligen Minusgrade mehr", sagte ein Metereologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Verweis auf Tiefsttemperaturen von Freitagnacht von bis zu minus 14 Grad.

Sonntagmittag hob der DWD seine Unwetterwarnung vor Glatteis in Rheinland-Pfalz auf. Es sei zwar nicht mehr so kritisch wie in der Nacht, dennoch müsse örtlich mit Glatteis gerechnet werden, erklärte ein DWD-Metereologe und warnte vor überfrierendem Sprühregen.

Am Sonntag ist es grau mit dichten Wolken bei Null Grad im Westerwald bis vier Grad am Rhein. Dazu fällt vereinzelt etwas Schneegriesel oder Nieselregen. Am Montag lässt sich ab und zu die Sonne blicken, am Dienstag dann wieder Schnee oder Schneeregen mit hoher Glättegefahr.

Verkehr in Norddeutschland lahmgelegt

In weiten Teilen Nord- und Westdeutschlands kam es dagegen zu zahllosen Verkehrsunfällen auf Grund des Winterwetters. In und um Hannover kam es zu rund 700 Glatteisunfälle. Auf der A46 bei Iserlohn und auf der A30 in Ostwestfalen wurden bei Massenkarambolagen insgesamt zehn Menschen verletzt.