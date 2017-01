Trotz voller Gefängnisse in Rheinland-Pfalz Immer weniger Häftlinge erhalten Freigang

Es mutet paradox an: Die Gefängnisse in Rheinland-Pfalz sind überbelegt, doch gleichzeitig werden 200 Plätze für Freigänger nicht genutzt. Das hängt auch mit einem furchtbaren Unfall zusammen.

In den Justizvollzugsanstalten des Landes werden immer weniger Straftäter in den offenen Vollzug entlassen. Hintergrund ist ein Fall an der JVA Diez: Damals hatte ein Freigänger einen tödlichen Unfall verursacht.

Justizminister Herbert Mertin (FDP) lehnt dies ab: "Man muss diejenigen entscheiden lassen, die auch am nächsten an dem Gefangenen dran sind", so Mertin. Die Gefängnismitarbeiter, neben den JVA-Beamten auch die Gefängnispsychologen, sollten weiterhin über den Freigang entscheiden. Die Beamten aus Diez hätten womöglich ganz einfach eine falsche Prognose erstellt. Ob das so ist, klärt nun ein Gericht.