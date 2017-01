Vertrag läuft 2018 aus Bitburger steigt aus DFB-Sponsoring aus

Philipp Lahm am Bitburger Werbebanner

Der Grund für den Ausstieg ist, dass Bitburger sich als Marke neu positionieren und sich vom Bild des Fußballbiers lösen will. Die Bitburger Braugruppe hatte den DFB jährlich mit zehn Millionen Euro im Jahr unterstützt.

Einen kompletten Rückzug aus dem Fußball schließt die Braugruppe aber aus. Allerdings werde das Engagement bei einzelnen Clubs in den kommenden Monaten genau geprüft, so eine Sprecherin. Keine Auswirkungen solle es hingegen beim Sponsoring des Sports in der Region Trier geben.