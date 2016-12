Silvesterlauf in Trier Klosterhalfen und Tamire siegen

Silvesterlauf in Trier

Getaneh Tamire aus Äthiopien und die deutschen Olympia-Teilnehmerin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) haben den traditionellen Silvesterlauf in Trier gewonnen. Auch ein weiterer Deutscher konnte sich freuen.

Erstmals seit Corinna Harrer im Jahr 2013 konnte wieder eine deutsche Läuferin den Silvesterlauf gewinnen. Klosterhalfen, deutsche Meisterin über die 1.500 Meter und U20-Europameisterin im Crosslauf, setzte sich am Samstag über fünf Kilometer in 16:05 Minuten vor der Weißrussin Nina Sawina und Salome Nyirarukundo aus Ruanda durch.

Bei den Männern siegte über die 8.000 Meter der Äthiopier Getaneh Tamire in 22:50 Minuten. Tamire, Afrikameister über die 5.000 Meter, war einer der Favoriten und kam drei Sekunden vor dem Zweitplatzierten Mahjoub Dazza aus Marokko ins Ziel. Den Uralt-Streckenrekord des Kenianers Isaak Kariuki von 1997 (22:21 Minuten) konnte er aber nicht knacken. 21 Sekunden nach Tamire überquerte Philipp Flieger aus Regensburg als Dritter die Ziellinie.

Beim 27. Silvesterlauf in Trier waren am Samstag etwa 2.000 Teilnehmer am Start. Nach Angaben des Veranstalters waren Läufer aus mehr als 20 Nationen vertreten. Zum ersten Mal nahmen auch zwei Läufer aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda teil.