Prozessauftakt in Neubrandenburg Peitschentod einer Hunsrückerin vor Gericht

Prozessauftakt in Neubrandenburg

Ein 51-Jähriger muss sich ab heute wegen des Todes einer Hunsrückerin vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Der Mann soll die Frau so schwer misshandelt haben, dass sie starb.

In diesem Haus in Alt Rehse wurde die Leiche gefunden

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte seine Lebensgefährtin nach einem Streit gefesselt und dann mit einer Peitsche misshandelt haben. Die junge Frau aus Fischbach bei Idar-Oberstein soll an den Folgen der Verletzungen gestorben sein. Ihre stark verweste Leiche fand die Polizei Wochen später im Haus des Angeklagten in Alt Rehse in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mann soll die Leiche im Badezimmer versteckt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge vor. Für den Prozess hat das Landgericht zwei Tage angesetzt.