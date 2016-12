Terrorgefahr an Weihnachten Kirchen in Rheinland-Pfalz bleiben offen

Kirchen in Rheinland-Pfalz bleiben offen

Terrorgefahr an Weihnachten

Weihnachtliche Stimmung in Trier

Er habe jedoch Verständnis für die erhöhte Polizeipräsenz: "Das finde ich richtig und wichtig, aber ich habe da für mich und für die Gottesdienste in den nächsten Tagen keine Befürchtungen", so Bischof Stephan Ackermann aus dem Bistum Trier gegenüber dem SWR.

Uzulis betonte, Kirche seien offene Orte der Begegnung und der Stille - und auch der Trauer. "Wir werden sie nicht verschließen. Gerade in Zeiten der Verunsicherung nehmen wir die Ängste der Menschen ernst und bieten Ihnen auch Orte, um ihre Trauer über die Gewalttat in Berlin und in anderen Teilen der Welt auszudrücken", erklärte Sprecher Uzulis.