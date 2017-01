Straßenschäden in Rheinland-Pfalz Kältewelle setzt Asphalt unter Spannung

Straßenschäden in Rheinland-Pfalz

Ein Grund dafür könnten die vergleichsweise konstanten Minusgrade und geringen Niederschläge sein. Vor allem in Risse eindringendes Wasser und der häufige Wechsel zwischen Minus- und Plustemperaturen mache den Straßen zu schaffen. Und eben solches Schmuddelwetter um den Gefrierpunkt steht in Rheinland-Pfalz bevor.

Aber auch besonders tiefe Temperaturen wie in der Nacht zum Montag in Nastätten mit minus 14,5 Grad, Montabaur mit minus 13,4 Grad oder Kaiserslautern mit minus 12,7 Grad bringen den Asphalt an seine Belastungsgrenze.