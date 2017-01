Straßenglätte in Teilen von Rheinland-Pfalz Blechschäden und Knochenbrüche

Überfrierender Regen hat in Teilen von Rheinland-Pfalz für Dutzende Unfälle auf eisglatten Straßen und für zahlreiche Knochenbrüche gesorgt. In einer Region gab es besonders viele Unfälle.

Allein im Stadtgebiet Mainz und in den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms sowie Bad Kreuznach gab es laut Polizei am Montag mehr als 130 Unfälle mit erheblichen Sachschäden. In der Unimedizin Mainz wurden am Morgen innerhalb von nur vier Stunden 48 Patienten wegen Unfällen und Stürzen auf Glatteis versorgt, wie eine Sprecherin des Krankenhauses sagte. Der Kreis Mainz-Bingen forderte eine sogenannte Schnelleinsatzgruppe (SEG) für den Sanitätsdienst an, um die örtlichen Rettungsdienste zu unterstützen.