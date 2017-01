Stickoxid-Belastung in Rheinland-Pfalz Drei Städte haben zu dreckige Luft

Wenn es um Luftverschmutzung in Deutschland geht, ist meist vom Stuttgarter Talkessel die Rede. Doch laut Umweltbundesamt werden gesetzliche Grenzwerte auch in rheinland-pfälzischen Städten überschritten.

Wie die Behörde mitteilte, wurde der EU-Grenzwert für Stickoxid (NO2) im vergangenen Jahr weder in Mainz noch in Ludwigshafen oder Koblenz eingehalten. "Schuld sind in den Städten vor allem alte Diesel-Autos", sagte die Präsidentin des Umweltbundesamtes Maria Krautzberger. Es könne nicht akzeptiert werden, dass die Kommunen keine Handhabe hätten, um etwa Diesel-Autos mit hohem Ausstoß aus den belasteten Innenstädten auszuschließen.

Dicke Luft in den Stadtzentren

Gleich zwei Messstationen in Mainz überschreiten den Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 je Kubikmeter Luft: Die Parcusstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs und die Große Langgasse im Stadtzentrum. Knapp unterhalb der Schwelle liegt die Rheinallee mit 39 Mikrogramm. Brennpunkt der NO2-Belastung in Ludwigshafen ist die Heinigstraße in der Innenstadt (46 Mikrogramm im Jahresschnitt), in Koblenz ist es die Hohenfelder Straße (43 Mikrogramm).

Stickoxid (NO2) ist ein gefährliches Atemgift. In Verbindung mit Wasser kann es zu Salpetersäure (HNO3) werden und zu Verätzungen und Entzündungen im Lungengewebe führen.

An der Mainzer Parcusstraße wird an neun Stunden im Jahr sogar ein Wert von mehr als 200 Mikrogramm Stickstoffdioxid gemessen, das Fünffache des Grenzwerts. In der drittgrößten rheinland-pfälzischen Stadt Trier ist die Belastung etwas geringer; die Messstation Ostallee registrierte einen Mittelwert von 30 Mikrogramm. Ähnlich ist es in Frankenthal (34), Worms (28), Speyer-Nord (28), Neuwied (27) und Bad Kreuznach (24).

Umwelthilfe verklagt Stadt Mainz

Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz steht Mainz vor einem Gerichtsverfahren, bei dem es um ein Fahrverbot für Dieselautos geht. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) aktivierte im Oktober 2016 eine mehrere Jahre lang ruhende Klage vor dem Verwaltungsgericht, nachdem außergerichtliche Verhandlungen mit der Stadt gescheitert waren. Die Stadt sieht sich zu Unrecht vor den Richterstuhl gezogen, verweist auf eigene Maßnahmen wie den Bau einer neuen Straßenbahnlinie und will den Rechtsstreit nun durchziehen. Einen Termin für eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht gibt es bislang noch nicht.

"Wir haben bisher kein einziges Verfahren verloren", sagte der Bundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch. Der Automobilindustrie wirft er "organisierte Form der Kriminalität" vor, weil es um die Vermeidung tödlich verlaufender Krankheiten gehe. In Mainz sei die Belastung mit Stichstoffdioxid zu etwa 25 Prozent von den städtischen Bussen verursacht. Der städtische Busverkehr spiele durchaus eine Rolle, sagte ein Sprecher des Umweltbundesamts in Dessau-Roßlau. "Aber besser ein Bus als 50 Autofahrer."

Hunsrück, Pfälzerwald und Eifel haben sauberste Luft