Silvesterbilanz in Rheinland-Pfalz "Der ganz normale Wahnsinn"

Die Silvesternacht ist in Rheinland-Pfalz weitgehend friedlich zu Ende gegangen. Es gab weniger Brände und Straftaten als in früheren Jahren. Die Polizei war diesmal deutlich stärker präsent.

Jahreswechsel in Rheinland-Pfalz

Aufgrund der Vorkommnisse beim Jahreswechsel 2015/16 und nach dem Terroranschlag in Berlin waren in Rheinland-Pfalz zum Jahreswechsel 100 Bereitschaftspolizisten zusätzlich eingesetzt worden. Nach bisherigem Meldungsstand sind keine Übergriffe auf Frauen durch größere Männergruppen angezeigt worden. Im vergangenen Jahr war es in Köln zu Sexual- und Raubdelikten gekommen.

Schlägerei und Brand in Mainz

In Mainz kam es laut einem Polizeisprecher bis in die frühen Morgenstunden zu vielen Routineeinsätzen. Ein 34 Jahre alter Mann wurde in der Innenstadt verletzt, als drei junge Männer ihn beleidigten, niederschlugen und auf ihr Opfer eintraten. Die Täter entkamen unerkannt.

Bei einem schweren Brand in einem Bungalow rettete die Feuerwehr die 77 Jahre alte Bewohnerin aus dem Haus. Die Frau und ihr Ehemann kamen mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro.

Großbrand in Landau

Beim Brand einer Montagehalle im südpfälzischen Landau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund einer Million Euro. Das Feuer brach kurz nach Mitternacht aus, die Halle brannte vollständig nieder. Wegen der dichten Rauchwolke wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Brennender Weihnachtsbaum

In Kaiserslautern mussten Rettungskräfte ein Caritas-Wohnheim evakuieren. Aus zunächst ungeklärter Ursache war kurz nach Mitternacht ein Weihnachtsbaum in Flammen aufgegangen. Die Bewohner wurden in einem Bus der Stadtwerke versorgt. Die betroffene Etage ist unbewohnbar, der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.

In der Innenstadt zerbrachen am frühen Morgen mehrere Schaufenster eines Drogeriemarktes, als ein Böller in einen Mülleimer detonierte. Ansonsten sei die Silvesternacht unauffällig verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. "Es gab weniger Delikte als in den Vorjahren. Möglicherweise lag das an der starken Polizeipräsenz."

"Es war eine typische Silvesternacht"