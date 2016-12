Silvester in Rheinland-Pfalz Prosit Neujahr mit Polizeischutz

Die Sicherheitskonzepte für die feierfreudigen Rheinland-Pfälzer stehen: viele Streifen-Polizisten und in Koblenz sogar eine nächtliche Notstelle zum Jahreswechsel. Dann bleibt nur noch die Frage: Wo gibt es den besten Blick auf das Himmelsspektakel?

Jahreswechsel in Rheinland-Pfalz

Wer in Koblenz den Jahreswechsel mit einem Blick auf die Stadt erleben möchte, sollte sich rechtzeitig auf den Weg zur Festung Ehrenbreitstein machen. Vom hölzernen Festungsplateau gibt es die beste Aussicht auf die Stadt, in das Rheintal und bis in die Eifel. Die Festung selbst und ihr Schlossplatz mit Blick auf das Deutsche Eck bleiben jedoch zum Jahreswechsel geschlossen.

Party auf dem Koblenzer Plan

Wer lieber an einem Countdown zum neuen Jahr auf einer großen Party teilnehmen möchte, ist auf dem Plan in der Koblenzer Altstadt sehr gut aufgehoben. Hier findet ab 20.00 Uhr die alljährliche Silvesterparty mit Live-Musik statt. Der Eintritt ist frei. Aus Sicherheitsgründen dürfen jedoch keine Feuerwerkskörper mitgebracht werden. Es gibt deswegen eine Einlasskontrolle. Für die Heimfahrt fahren in Koblenz bis 4.00 Uhr Nachtbusse.

Anlaufstelle bis 4.00 Uhr geöffnet

Im Rathaus wird es eine zentrale Anlaufstelle von Polizei, Stadt und Rettungsdiensten geben, die von 20.00 Uhr bis 4.00 Uhr geöffnet hat. In allen großen Städten in Rheinland-Pfalz hat die Polizei deutlich mehr Streifen angekündigt. Sie sollen auch zu Fuß unterwegs sein.

Grund für die erhöhte Sicherheit sind der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt und die sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht vor einem Jahr rund um den Kölner Dom und den Hauptbahnhof.

Mainzer Innenstadt bietet viele Feierorte

In der Landeshauptstadt wird traditionell in der gesamten Mainzer Innenstadt der Jahreswechsel gefeiert. Besonders beliebte Punkte sind dabei die Theodor-Heuss-Brücke, die Kupferbergterrasse und die Zitadelle. Viele prosten sich auch entlang des Rheinufers zu.

In der vergangenen Woche hatte die Mainzer Polizei bereits angekündigt, ihre Einsatzkräfte zu verstärken. Es sollen doppelt so viele Beamte im Dienst sein wie normalerweise an Silvester. Bei Bedarf könnten auch Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen werden.

In bestimmten Bereichen der Altstadt, also rund um den Dom, in der Augustinerstraße und an Altenheimen sind Feuerwerkskörper bereits seit einigen Jahren verboten.

Deutsche und US-Polizisten im Team

Anders als in anderen Teilen des Landes gibt es in der Westpfalz an Silvester keine Großveranstaltung im Freien. Die Polizei konzentriert sich deshalb nicht auf einen besonderen Ort, sondern ist in der gesamten Region im Einsatz. So werden beispielsweise deutsche und amerikanische Polizisten gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes in der Kaiserslauterer Altstadt Streife gehen.

Sollte es an einem Ort zu Problemen kommen, will die Polizei kurzfristig zusätzliches Personal und weitere Wagen dorthin schicken. Im Gegensatz zu einigen anderen deutschen Städten gab es in der vergangenen Silvesternacht in der Westpfalz keine sexuellen Übergriffe und Belästigungen im großen Stil.

Den Mannheimern von Ludwigshafen aus zuprosten

Die Ludwigshafener zieht es zum Feuerwerk erfahrungsgemäß zur Konrad-Adenauer-Brücke und ans Rheinufer. Die Polizei weist darauf hin, dass eine abstrakte, aber keine konkrete Gefährdung vorliege.

In Speyer ist die Maximilianstraße ein beliebter Treffpunkt in der Silvesternacht. Dort wird aus Brandschutzgründen am Abend der Bereich des Neujahrsmarktes abgeriegelt. Nach SWR-Informationen gibt es in der Region keine Pläne, Betonabsperrungen in Innenstädten aufzustellen. Wegen der Zwischenfälle vor einem Jahr in Köln hat das Polizeipräsidium auf den Wachen speziell Polizistinnen in den Dienst eingeteilt. Sie können mögliche Sexualstraftaten aufnehmen, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Polizei in RP sieht sich gut augestellt

Insgesamt sieht sich die Polizei in Rheinland-Pfalz zum Jahreswechsel gut aufgestellt. Alle Polizeipräsidien hätten sich umfassend auf die Bewältigung der Sicherheitslage an Silvester vorbereitet, sagte der Inspekteur der Polizei in Rheinland-Pfalz, Jürgen Schmitt, im SWR. "Unsere Einsatzkonzepte berücksichtigen dabei natürlich auch die Erkenntnisse aus der letztjährigen Silvesternacht in Köln, und wir wollen auch dem Wunsch nach einer sichtbaren Präsenz der Polizei gerecht werden." Deshalb seien mehr Beamtinnen und Beamte von Schutz- und Kriminalpolizei, Diensthundeführer, Fahndungsteams, Kriminaldauerdienst offen und verdeckt im Einsatz.

"Ein zweites Köln darf es nicht geben"