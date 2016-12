Seniorenheim in Lambrecht Zwei Ex-Pflegekräfte unter Mordverdacht

Seit September ermittelte die Polizei wegen Misshandlungen in einem Seniorenwohnheim in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim). Jetzt wurden zwei ehemalige Mitarbeiter wegen Mordverdachts festgenommen.

Die Tatverdächtigen haben in diesem Seniorenheim in Lambrecht gearbeitet.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal teilten am Mittwoch mit, dass der Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal gegen eine Frau und einen Mann, die beide in dem Seniorenwohnheim als Pflegekräfte gearbeitet haben, Haftbefehle wegen Mordes erlassen hat. Das Duo sei bereits zwei Tage vor Heiligabend festgenommen worden - es sitzt nun in Untersuchungshaft.