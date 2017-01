Schneeglätte in Rheinland-Pfalz Viel Schnee - viele Blechschäden

Der Winter ist über Nacht in Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Starker Schneefall und verschneite Straßen sorgten für Behinderungen im Berufsverkehr. Viele Kinder kamen zu spät oder gar nicht in die Schule.

Nach Angaben eines Busanbieters fahren derzeit im gesamten Donnersbergkreis keine Busse mehr. Wie lange die Fahrzeuge in den Depots bleiben, steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Im ganzen Land sind Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz. Die Polizei bittet die Autofahrer, angemessen zu fahren. Vor allem in den Mittelgebirgen von Westerwald, Hunsrück, Eifel und Pfälzerwald muss damit gerechnet werden, dass Nebenstrecken nicht geräumt sind.

Blechschäden im ganzen Land

Auf der Strecke der Mainzelbahn ging am Morgen nichts mehr, der Schnee soll aber nicht Schuld gewesen sein.

In Rheinhessen meldete die Polizei rund 50 witterungsbedingte Unfälle. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Im Berufsverkehr waren die Autobahnen 60 und 63 am stärksten betroffen. Zwischen Saulheim und Wörrstadt in Richtung Süden gab es innerhalb einer halben Stunde gleich drei Unfälle. Auf der A 60 rutschten laut Polizei Autos von der Fahrbahn in den Graben. Wann sie geborgen werden können, steht noch nicht fest. Wegen der kilometerlangen Staus auf dem Mainzer Ring versuchten viele Autofahrer durch die Stadt Mainz abzukürzen, deshalb kam es dort zu langen Staus. In Mainz-Bretzenheim sprang ein Rad einer Mainzelbahn von den Schienen. Die Strecke ist blockiert, es fahren Ersatzbusse.

In der Pfalz war vor allem die Region Kaiserslautern betroffen. Seit dem frühen Morgen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers 36 Unfälle. Zum Teil stießen mehrere Autos zusammen oder Fahrzeuge kamen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Es sei aber bei Blechschäden mit einem Schaden von insgesamt mehr als 70.000 Euro geblieben.

Geschlossene Schneedecke in den Höhenlagen

In den besonders vom Wintereinbruch betroffenen höheren Lagen stellten sich auf mehreren Straßen Fahrzeuge quer, so auf der B255 zwischen Rennerod und Montabaur. Allein in der Stadt Altenkirchen steckten vier Lkw fest und blockierten die B8.

Ähnlich sieht es in der Region Trier aus, besonders in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück. Nach Polizeiangaben gab es dort teilweise eine geschlossene Schneedecke von mehreren Zentimetern. Es ereigneten sich einige kleinere Unfälle, auch auf der A1 in Richtung Saarbrücken. Die Hunsrückhöhenstraße B327 ist bei Morbach ist wegen eines querstehenden Lkw gesperrt, der mit einem Kranwagen wieder in die Spur gehoben werden muss.

Behinderungen auf Autobahnen

Auf der A48 bei Höhr-Grenzhausen blockierte ein liegengebliebener Lastwagen mehrere Fahrspuren, auch auf der A66 bei Wiesbaden-Erbenheim und der A6 zwischen Kaiserslautern-Ost und Wattenheim standen Lkw quer. Zwar sind laut Polizei die meisten Autobahnen im Land gut befahrbar - auf der A3 stecken allerdings etliche Laster an den Abfahrten fest, sodass sich auf der rechten Spur teils lange Staus bilden.