Schneeglätte in Rheinland-Pfalz Verschneite Straßen behindern Autofahrer

In Rheinhessen meldete die Polizei am Morgen sechs Unfälle rund um Mainz, acht in Worms und nochmal sechs rund um Bad Kreuznach. Menschen wurden bislang nicht verletzt, es blieb bei Blechschäden. Ein Polizeisprecher sagte, es hätten sich einige Lkw-Fahrer gemeldet, die ihre Fahrzeuge am Straßenrand, in Parkbuchten oder dem Standstreifen abgestellt hätten und warteten, bis die Straßen geräumt sind.