Rheinland-Pfalz will Lehrerstellen abbauen Kleine Grundschulen vor dem Aus?

Die Landesregierung will in der laufenden Legislaturperiode 310 Lehrerstellen abbauen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) befürchtet, dass dies vor allem Grundschulen treffen könnte - denn viele von ihnen sind eigentlich zu klein.

"Es ist kein Geheimnis, welche Schulen klein sind", sagte der Landesgeschäftsführer des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Hjalmar Brandt, vor einer Pressekonferenz am Montag in Mainz. Im aktuellen Schulverzeichnis des Statistischen Landesamts werden 83 Grundschulen mit weniger als 50 Schülern aufgeführt. An der kleinsten Grundschule in Klotten an der Mosel werden in diesem Schuljahr sieben Kinder unterrichtet: Um Lesen, Schreiben und Rechnen kümmern sich zwei Vollzeit-Lehrkräfte der Alois-Thomas-Grundschule, unterstützt von einer Teilzeit-Lehrkraft.