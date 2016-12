Rheinland-pfälzisches Wort des Jahres "Hahngate" macht das Rennen

Der Begriff "Schlammschlacht" landete auf Platz zwei. Er charakterisiert im wörtlichen wie übertragenen Sinne das von Unwettern geplagte Musikfestival "Rock am Ring" in Mendig. Nach Blitzschlägen mit 71 Verletzten fand es auf behördliche Anweisung gegen den Willen des Veranstalters ein vorzeitiges Ende.

"Hahngate" sei prägend für 2016. Der Verkauf des Flughafens Hahn habe die politische und mediale Agenda in Rheinland-Pfalz maßgeblich bestimmt, so die Jury in ihrer Begründung. "Hahngate" stünde darüber hinaus "wie kein anderes Wort des Jahres für den dynamischen Sprachgebrauch in sozialen Netzwerken und die kreative, wortbildnerische Kraft, die davon ausgeht".