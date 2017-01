Rheinische Synode in Bad Neuenahr-Ahrweiler beendet Landeskirche will neue Gemeindeformen testen

Die zweitgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland will künftig alternative Gemeindeformen testen und ihre Pfarrer entlasten. Zum Abschluss der rheinischen Landessynode gab es auch politische Beschlüsse.

Im Jahr des 500. Reformationsjubiläums stehen in der rheinischen Kirche Reformen bei Kirchengemeinden und Pfarrdienst an. Neben den klassischen Ortsgemeinden können sich im Rheinland künftig auch Personalgemeinden gründen, die dann auch Kirchensteuern einnehmen können. Mit "Modellen und Erprobungsräumen wollen wir neue Angebote entwickeln für Menschen, die mit der bisherigen Angebotspalette nichts anfangen können", sagte Präses Manfred Rekowski. Die Kirchengemeinde am Ort bleibe aber wichtig und werde nicht infrage gestellt, hieß es. Details will die Synode in einem Jahr beschließen.