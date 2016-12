Reiseverkehr zum Jahreswechsel in Rheinland-Pfalz Reichlich Staus in Sicht

Nach einer ruhigen Weihnachtswoche wird es zum Jahreswechsel voll auf Deutschlands Fernstrecken. Am Sonntag gehören die Autobahnen vielen Urlaubsheimkehrern. Außerdem könnte es in Rheinland-Pfalz glatt werden.

Auch wenn die Schulferien hierzulande erst am 6. Januar enden, rechnet der ADAC an Silvester zum einen mit Heimkehrern aus dem Urlaub und zum anderen mit Skiurlaubern, die unterwegs in den Wintersporturlaub sind. Besonders am Neujahrsnachmittag dürften Urlaubsheimkehrer für zäh fließenden Rückreiseverkehr sorgen.