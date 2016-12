Reiseverkehr an Weihnachten Voll wird's auf Autobahnen und in Bahnhöfen

Bevor entspannt Weihnachten gefeiert werden kann, wird es auf den Autobahnen und in den Zügen erwartungsgemäß noch mal voll. Besonders in den Nachmittagsstunden des Freitags muss man viel Geduld mitbringen.

Am Donnerstag und Freitag erwarten Experten wieder den Weihnachts-Stau. An Heiligabend soll es dagegen wieder freie Straßen geben - bevor am Dienstag der Silvester-Stau beginnt.

Laut ADAC betrifft die Reisewelle in Rheinland-Pfalz vor allem die A6 (Saarbrücken-Mannheim) und die A61 (Mönchengladbach-Koblenz-Ludwigshafen). Wer nicht zwingend schon am Freitag ans Ziel kommen müsse, solle auf den Samstag ausweichen. An Heiligabend rechnet der ADAC nur noch mit wenig Verkehr. Das gleiche gilt für den ersten Feiertag, also für den Sonntag. An diesem Tag werde man meist gut durchkommen.

Vor und nach den Feiertagen sind auch die Fernzüge der Deutschen Bahn schon gut gebucht. Am heutigen 23. Dezember - ein ohnehin verkehrsstarker Freitag - sei die Nachfrage in diesem Jahr besonders hoch, weil der Heiligabend auf einen Samstag falle, teilte die Deutsche Bahn mit. Wer zusätzlichen Stress vermeiden wolle, solle unbedingt Sitzplätze reservieren oder wenn möglich auf Regionalzüge ausweichen. Die Regionalbahnen seien weniger ausgelastet.

Zäh fließender Rückreiseverkehr könnte all jene erwarten, die am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages unterwegs sind. Denn an diesem Tag kehren viele Weihnachtsurlauber bereits wieder heim. Andere wiederum machen sich dann erst auf dem Weg. Viele Silvester-Urlauber starteten am zweiten Feiertag, sagt Herbert Fuss vom ADAC Mittelrhein. So oder so, es könnte nochmals voller werden auf den Straßen.