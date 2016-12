Reiseverkehr an Weihnachten So voll wird's auf den Autobahnen

Bevor entspannt Weihnachten gefeiert werden kann, wird es auf den Autobahnen erwartungsgemäß noch mal voll. Und das nicht erst kurz vor Heiligabend, sondern bereits Mitte der Woche, warnt der ADAC.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

2:05 min | Mi, 21.12.2016 | 19:30 Uhr | SWR Fernsehen RP Mehr Info Wann kann man wo fahren? Ab Donnerstag droht der Weihnachts-Stau Am Donnerstag und Freitag erwarten Experten wieder den Weihnachts-Stau. An Heiligabend soll es dagegen wieder freie Straßen geben - bevor am Dienstag der Silvester-Stau beginnt. Video herunterladen (5,05 MB | mp4)

Dann nämlich geht es laut ADAC los mit der weihnachtlichen Reisewelle. Stetig zunehmen werde der Verkehr bis einschließlich Freitag, den 23. Dezember. Bis dahin seien alle Bundesländer in den Ferien. Auf den Fernstraßen könnte es dann vor allem in den Nachmittagsstunden so richtig eng werden.

Früh starten und die Nacht meiden

Herbert Fuss vom ADAC Mittelrhein hält für Rheinland-Pfälzer daher den frühen Donnerstagmorgen für eine gute Zeit, in den Urlaub zu starten. Gerade in dieser dunklen Jahreszeit sei es günstig, das Tageslicht zu nutzen und nicht in der Nacht hineinfahren zu müssen. In den meisten Fällen sei man ohnehin bis zum Abend an seinem Reiseziel angekommen, sagt Fuss.

An Heiligabend selbst rechnet der ADAC dagegen nur noch mit wenig Verkehr. Das gleiche gilt für den ersten Feiertag, also für den Sonntag. An diesem Tag werde man meist gut durchkommen.

Rückreisewelle ab Montag

Zäh fließender Rückreiseverkehr könnte all jene erwarten, die am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages unterwegs sind. Denn an diesem Tag kehren viele Weihnachtsurlauber bereits wieder heim. Andere wiederrum machen sich dann erst auf dem Weg. Viele Silvester-Urlauber starteten am zweiten Feiertag, sagt Fuss. So oder so, es könnte nochmals voller werden auf den Straßen.

Geduld und heiße Getränke

Auch in Österreich sei mit Behinderungen durch den Weihnachtsverkehr zu rechnen, heißt es weiter. Besonders voll werde es dort am Freitag- und Montagnachmittag. Generell sollten Reisende, die auf den Wintersportrouten unterwegs ist, etwas mehr Zeit einplanen.

Und sich gut auf die Reise vorbereiten, empfiehlt Fuss. Etwa eine Thermoskanne mit heißen Getränken mitnehmen, sowie eine Decke für den Notfall. Auch die Winterjacken sollten immer in greifbarer Nähe verstaut werden.

Ab in den Urlaub Richtung Süden

Besonders betroffen sind alle Strecken von Rheinland-Pfalz in den Süden, etwa die A6 zwischen Kaiserslautern, Mannheim und Heilbronn. Genauso wie die A61 und auch die A3 von Frankfurt aus.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:25 min Mehr Info Reiseverkehr an Weihnachten Nord-Süd-Gefälle in Rheinland-Pfalz Meiländer

Und so sieht's im Moment aus auf den Autobahnen: