Neujahrsansprache der Ministerpräsidentin Dreyer beschwört sozialen Zusammenhalt

In ihrer Neujahrsansprache kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an, alles Menschenmögliche für die Sicherheit der Bürger zu tun. Gleichzeitig warnte sie davor, nach dem Attentat von Berlin den falschen Weg im gesellschaftlichen Miteinander einzuschlagen.

Der SWR überträgt die Neujahrsansprache am 31. Dezember um 19.55 Uhr im SWR Fernsehen

Die Ministerpräsidentin sprach den Menschen Mut für die Zukunft zu. In einer zusammenwachsenden Welt ergäben sich viele Chancen. Auch wenn es Veränderungen gebe, die bis in die eigene Familie und Arbeit spürbar seien, sei sie überzeugt, dass es für Angst vor der Zukunft keinen Grund gebe.

Dreyer verwies auch auf die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz. "Als Hunderttausende nach Deutschland geflohen sind, haben Sie ohne zu zögern den Geflüchteten ein neues Zuhause gegeben", sagte die Ministerpräsidentin weiter. Diesen beeindruckenden Zusammenhalt hätten die Menschen in Rheinland-Pfalz auch bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe gezeigt. Sie dankte den vielen Helfenden für ihren Einsatz. Dies sei ein Beleg für den starken gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land, in dem sich jeder Zweite ehrenamtlich engagiere.