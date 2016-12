Neue Richtlinie für Signalanlagen Grünes Licht für Mainzelmännchen-Ampeln

Das Kabinett stimmte am Mittwoch in seiner letzten Sitzung des Jahres einer Vorlage von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu, mit der die Richtlinien für Lichtsignalanlagen - wie die Ampeln offiziell heißen - ergänzt werden. Im Einzelfall könne innerorts ein dem Fußgänger vergleichbares Sinnbild verwendet werden, sofern es in seiner Aussage dem des Fußgängers aus den Richtlinien voll entspreche, teilte das Ministerium mit.