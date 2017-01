Nach tödlichem Faustschlag in Kaiserslautern Zweiter Verdächtiger festgenommen

Das Opfer war in der Nacht zu Heiligabend im Stadtzentrum mit mehreren Menschen in Streit geraten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft verlor der Mann nach einem Faustschlag gegen den Kopf das Bewusstsein, stürzte ungebremst auf die Straße und erlitt schwere Kopfverletzungen. Passanten hatten den am Boden liegenden Mann gefunden und den Notarzt gerufen. Doch der 32-Jährige fiel ins Koma und erholte sich nicht von der Tat - er starb am Donnerstag an seinen Verletzungen.



Der Fall erinnert an das Schicksal der Studentin Tugce Albayrak. Sie war 2014 in Offenbach in Hessen von einem damals 18-Jährigen geschlagen worden, zu Boden gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Wenige Tage später starb sie. Der Täter wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt.