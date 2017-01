Missglückter Anschlag in Ludwigshafen Zwölfjähriger in geschlossener Einrichtung

Zwölfjähriger in geschlossener Einrichtung

Missglückter Anschlag in Ludwigshafen

Der Zwölfjährige, der einen Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt verüben wollte, wird in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Nach SWR-Informationen war er bereits im Kindesalter oft auffällig.

Auf Anfrage teilte das Familienministerium mit, ein Richter habe die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung angeordnet. "Von dort kann er nicht weg", sagte ein Sprecher. Wo sich der Junge jetzt aufhält, teilte das Ministerium nicht mit. Nach Recherchen des SWR war der Zwölfjährige schon in der Grundschule auffällig geworden und galt als Problemkind.

Gegen den Jugendlichen selbst wird nicht ermittelt, da er noch nicht strafmündig ist. Ein Sprecher des zuständigen Generalbundesanwalts sagte, ermittelt werde gegen Unbekannt. Er nannte keine Details zum Stand der Ermittlungen, da es sich dabei um Täterwissen handele. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, konnte der Sprecher nicht sagen. Offen ist bisher, ob es einen Zusammenhang mit dem Terrornetz Islamischer Staat (IS) gibt.

Der aus Ludwigshafen stammende Junge hat die deutsche und die irakische Staatsbürgerschaft. Er soll zweimal einen Anschlag versucht haben: Am 26. November hatte er eine selbst gebaute Nagelbombe auf dem Weihnachtsmarkt und am 5. Dezember eine Bombe am Ludwigshafener Rathauscenter deponiert.