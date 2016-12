Polizei rüstet sich Sicherheit an Silvester in Mainz

Sicherheit an Silvester in Mainz

Nach den Übergriffen in Köln im vergangenen Jahr an Silvester wird die Polizei in Mainz ihre Einsatzkräfte verstärken. Es sollen doppelt so viele Beamte im Dienst sein wie sonst.

Die genaue Zahl will der zuständige Polizeidirektor Achim Zahn von der Mainzer Polizei nicht nennen. Potenzielle Täter sollten aber damit rechnen, dass immer Beamte in der Nähe seien, so Zahn. Vergangenes Silvester gab es in Mainz zwei Fälle von sexuellen Übergriffen und 20 Körperverletzungen. Laut Zahn seien das durchschnittliche Zahlen, aber aus seiner Sicht trotzdem zu viele.

Sollte es an bestimmten Punkten in der Stadt zu einer Häufung von Straftaten kommen, könnten innerhalb kürzester Zeit auch Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen werden, gleiches gelte auch bei einem Terrorakt, erklärte Zahn weiter. Derzeit lägen aber keinerlei Hinweise auf beabsichtigte Taten vor.

In Wiesbaden wird es an Silvester stellenweise Feuerwerksverbote geben, zum Beispiel in der Wilhelmstraße. Polizei und Stadtverwaltung werden an verschiedenen Punkten Kontrollstellen einrichten. Wer Feuerwerk mitbringt, muss das dort abgeben oder darf die Verbotszonen nicht betreten. Außerdem wird das Bowling Green vor dem Kurhaus komplett für Besucher gesperrt. Dort sei es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen mit Feuerwerk gekommen, sagte ein Polizeisprecher.