Nach Schüssen in Wiesbaden-Biebrich Polizei hat mutmaßlichen Schützen gefasst

Nach Schüssen in Wiesbaden-Biebrich

Nach den tödlichen Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Gegen den 25-Jährigen erging inzwischen Haftbefehl, er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler sichern Spuren am Tatort. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Der 25-Jährige sei am späten Freitagabend vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden, so die Polizei. "Bei den sich anschließenden Ermittlungen stellten die Kriminalbeamten auch die mutmaßlich Tatwaffe sicher".