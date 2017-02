Mainzer Fastnacht Drohbrief an Guddi Gutenberg

Drohbrief an Guddi Gutenberg

In dem anonymen Schreiben bezeichnet der Absender Betz' Äußerungen als Volksverhetzung. Guddi Gutenberg ist bundesweit bekannt für seine scharfzüngigen Vorträge. Auch in der aktuellen Kampagne spart er nicht an Kritik. Zielscheibe ist unter anderem die AfD. Betz bezeichnet die Partei zum Beispiel als "NPD für Besserverdienende".