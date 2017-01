Leichenfund in Nieder-Hilbersheim Gab es Streit wegen eines Erbes?

Leichenfund in Nieder-Hilbersheim

Die Polizei hat in Nieder-Hilbersheim (Kreis Mainz-Bingen) ein vermisstes Ehepaar tot aufgefunden. Der 44-jährige Sohn wurde festgenommen.

Am Montag hatte der 44-Jährige seine Eltern bei der Polizei in Ingelheim als vermisst gemeldet. Beide waren 68 Jahre alt, der Mann lebte noch bei seinen Eltern im rheinhessischen Nieder-Hilbersheim. Die Polizei begann mit einer groß angelegten Suche. Sowohl Spürhunde der Polizei als auch des DRK kamen zum Einsatz. Von dem Ehepaar aus Nieder-Hilbersheim fehlte aber zunächst jede Spur. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen verstrickte sich der 44-jährige Sohn des Ehepaars dann in Widersprüche.