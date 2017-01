Beinahe-Unglück in Hahnheim Decke in Grundschule kracht runter

Decke in Grundschule kracht runter

Beinahe-Unglück in Hahnheim

Das hätte auch ordentlich schief gehen können: In der Grundschule in Hahnheim ist die Decke eingestürzt. Das Gebäude, das erst vor wenigen Jahren saniert wurde, kann nur noch eingeschränkt genutzt werden.

Wie erst jetzt bekannt wurde, war die Akustikdecke in der Schulbücherei während der Weihnachtsferien komplett herunter gebrochen. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Klaus Penzer (SPD), zeigte sich schockiert und zugleich erleichtert. Er sagte, man könne froh sein, dass die Decke außerhalb des Schulbetriebs herunter gekracht sei. Er wolle sich nicht ausmalen, was geschehen wäre, wenn Personen in dem Raum gewesen wären.