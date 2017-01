Vesperkirche Mannheim Warmes Essen und Wertschätzung

Die Organisatoren wollen in dieser Zeit auch auf Ungerechtigkeiten bei der Gesundheitsversorgung hinweisen. Viele der Bedürftigen haben gesundheitliche Probleme: Beispielsweise Diabetes - teils mit offenen Beinen. Für sie stehen Ärzte zur Verfügung, die ihnen Wege zeigen, wie sie sich behandeln lassen können. Die Vesperkirche versteht sich als Aktion, die die Situation von Armen und Bedürftigen in Mannheim stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken will. Im vergangenen Jahr besuchten an Spitzentagen mehr als 600 Menschen die Vesperkirche. Insgesamt kamen in dem Monat 14.000 Besucher - ein trauriger Rekord.