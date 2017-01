Mannheim feiert Radjubiläum Vom Laufrad zum E-Bike

1817 erfand Karl Freiherr von Drais in Mannheim das Fahrrad. Besser gesagt das Laufrad, das später zum Fahrrad wurde. Das muss gefeiert werden.

Sie hat eigens eine Geschäftsstelle für das Jubiläum namens "Monnem Bike" eingerichtet. Dort laufen die Fäden des Jubiläums zusammen. "Monnem Bike" steht für die Metropole und das Rad - und damit laut Axel Bentz von der Geschäftsstelle für eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Schließlich trat die Mannheimer Erfindung, wenn auch nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf, einen weltweiten Siegeszug an.

Ziel des Jubiläums laut Bürgermeister Lothar Quast: Mannheim auf dem Weg zur Fahrradstadt weiter voranzubringen und Freude am Radfahren zu vermitteln. Noch liegt der Anteil der Radfahrer am gesamten Verkehr in Mannheim bei unter 20 Prozent, mittelfristiges Ziel seien 25 Prozent.