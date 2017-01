Evangelische Kirche der Pfalz feiert Lutherjahr Luther rocks

Von der Promi-Predigt mit Gregor Gysi bis zum Kabarett-Gottesdienst - die Evangelische Kirche der Pfalz hat sich fürs Lutherjahr gerüstet. Am Mittwoch stellte Kirchenpräsident Christian Schad in Speyer das Programm vor.

Kirchenpräsident Christian Schad (rechts) und Kirchenrat Wolfgang Schumacher

Auch die Evangelischen Kirche der Pfalz feiert im Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation. Angebote gibt es dabei nicht nur in Speyer, sondern beispielsweise auch in Landau, Ludwigshafen oder Neustadt, wie Kirchenvertreter am Mittwoch ankündigten. Höhepunkte sind die Festgottesdienste in Saarbrücken und in Speyer am 30. beziehungsweise 31. Oktober, dem Reformationstag.

"Luther rocks"

Zu den Programmpunkten in Speyer gehört neben dem Musical "Luther rocks" am 9. April sowie viele Ausstellungen und Diskussionsrunden auch ein "Protestationsspektakel" mit mittelalterlichem Flair vom 21. bis 23. April. Das Theaterstück handelt vom Speyerer Reichstag 1529, auf dem sich eine evangelische Minderheit gegen den Entschluss der katholischen Mehrheit wehrte, nun doch auf die vorher von Kaiser Karl V. zugestandene Wahlfreiheit in Glaubensdingen zu verzichten. Diese "Protestation" brachte den Protestanten ihren Namen ein.