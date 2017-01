Das Opfer soll ein türkischer Unternehmer sein Leiche im Wald - Spur führt nach Mannheim

Diese Summe, so der Geschäftsfreund, sollte angeblich bis Donnerstagabend an eine Frau in Mannheim übergeben werden. Diese Geldübergabe habe auch stattgefunden, so der Geschäftspartner weiter. Das Auto des Toten sei dem Zeitungsbericht zufolge auf einem Parkplatz in einem Mannheimer Industriegebiet gefunden worden. Die "Bild"-Zeitung berichtete, es seien drei Tatverdächtige festgenommen worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal will dazu am Montag Einzelheiten bekanntgeben.