Brand an Bahnstrecke bei Neulußheim Serienbrandstifter unterwegs

Bei einer Reihe von Kabelbränden entlang von Bahnstrecken in der Region geht die Polizei jeweils von Brandstiftung aus. Die Bahn befürchtet weitere Brände mit Zugverspätungen oder Ausfällen.

Arbeiter überprüfen Brandstelle bei Waghäusel

Am Montag war die Strecke zwischen Karlsruhe und Hockenheim betroffen und auch von Karlsruhe in die Pfalz. Am Nachmittag brannte es in der Nähe des südpfälzischen Jockgrim, später bei Neulußheim. Wieder brannten Kabel in ihren Schächten. Nach Angaben der Bahn und der Bundespolizei deutet alles auf Brandstiftung hin. Ein Lokführer hatte das Feuer bei Neulußheim gegen 19.30 Uhr gemeldet. Daraufhin wurde die viergleisige Strecke bis kurz nach 22 Uhr gesperrt. Fernzüge mussten zum Teil umgeleitet werden. Es kam zu Verspätungen von bis zu 25 Minuten. Einzelne Regionalbahnen fielen im betroffenen Bereich ganz aus.

Reparaturen abgeschlossen

Laut Bahn ist mittlerweile der Schaden in den Kabelschächten behoben. Die Kabel seien in speziellen Betonschächten verlegt, die abgedeckt sind. Um sie zu öffnen, und Feuer zu legen, müssen die Deckel mit Werkzeug unter Kraftaufwand abgehoben werden. Die Polizei hat eine Sonderermittlungsgruppe eingerichtet. An allen Brandstellen sei Brandbeschleuniger oder Überreste von Material zum Feuerlegen gefunden worden. In den vergangenen Tagen hatten sich Kabelbrände entlang von Bahnstrecken im Land gehäuft. Insgesamt gab es mit den beiden aktuellen Fällen sieben Feuer.

Erheblicher Schaden