Bombenbauer aus Ludwigshafen Zwölfjähriger gibt Hinweis auf Islamist

Der Zwölfjährige, der zweimal versucht haben soll, eine Bombe in Ludwigshafen zu zünden, steht Medienberichten zufolge in Verbindung zu den jetzt festgenommenen Terrorverdächtigen in Wien und Neuss.

Ein Anschlagsziel des Zwölfjährigen: das Rathaus-Center in Ludwigshafen

Durch ihn habe es entscheidende Hinweise gegeben. Die Behörden seien durch die Ermittlungen gegen den Zwölfjährigen aus Ludwigshafen auf den Terrorverdächtigen in Wien gestoßen, berichten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Diese Hinweise seien an die Österreichischen Behörden weitergeleitet worden.

Kontakt über soziale Netzwerke

Der Zwölfjährige aus Ludwigshafen habe über soziale Netzwerke in Kontakt mit dem 17-Jährigen gestanden, der am Freitag in Wien festgenommen wurde. Dieser steht im Verdacht, ein Bombenattentat in einer Wiener U-Bahn geplant zu haben. Der 17-Jährige wiederum habe bei seinen Vernehmungen den 21-Jährigen aus dem rheinischen Neuss ins Spiel gebracht, der ebenfalls festgenommen wurde.

Der Wiener Verdächtige gab nach Medieninformationen an, dass die beiden häufig darüber sinniert hätten, wie sie der deutschen Politik schaden könnten. Am besten sei ihnen ein Sprengstoffanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten erschienen.

Zwölfjähriger in geschlossener Einrichtung

Der Fall des Zwölfjährigen hatte Ende vergangenen Jahres für Aufsehen in Deutschland gesorgt. Er soll zweimal einen Anschlag versucht haben: Am 26. November hatte er eine selbst gebaute Nagelbombe auf dem Weihnachtsmarkt und am 5. Dezember eine Bombe am Ludwigshafener Rathauscenter deponiert. Nach den Anschlagsversuchen hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.