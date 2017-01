Bahnstrecke bei Hockenheim Erneut Zugausfälle wegen Kabelbränden

Laut Bahn kann es wegen der Reparaturarbeiten auch heute noch zu einzelnen Verzögerungen auf der Strecke kommen. In den vergangenen Tagen hatten sich Kabelbrände entlang von Bahnstrecken im Land gehäuft. Insgesamt gab es mit dem aktuellen Fall fünf Feuer. Am vergangenen Mittwoch hatte es zwischen Graben-Neudorf und Waghäusel gebrannt. Dabei wurde die für den Bahnbetrieb benötigte Technik stark beschädigt.

Hier geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Polizei fand vor Ort Brandbeschleuniger. Zwei parallel zur Bahnstrecke verlaufende Kabelschächte waren in Brand gesetzt worden. Allein dort entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro. Am Donnerstag gab es drei ähnliche Brände an Bahnstrecken bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis), bei Bruchsal-Untergrombach und beim Bahnhof Bruchsal Schlachthof. Laut Polizei steht bislang fest, dass es sich zumindest bei dem Feuer in Untergrombach ebenfalls um Brandstiftung handelt. Ob alle Vorfälle zusammenhängen, werde noch ermittelt.