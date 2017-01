49-jähriger Bauunternehmer aus Mutterstadt getötet Zwei Männer und eine Frau festgenommen

Medienberichten zufolge soll nach der Entführung ein Lösegeld von einer Million Euro bezahlt worden sein. Das habe laut "Mannheimer Morgen" ein Geschäftspartner des Getöteten gesagt. Diese Summe, so der Geschäftsfreund, sollte bis Donnerstagabend an eine Frau in Mannheim übergeben werden. Diese Geldübergabe habe auch stattgefunden. Das Auto des Toten sei auf einem Parkplatz in einem Mannheimer Industriegebiet gefunden worden.

Der Mann leitete in Ludwigshafen ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern. Der Deutsch-Türkische Unternehmerverband in Ludwigshafen reagierte schockiert auf die Todesnachricht. Alle Mitglieder seien zutiefst getroffen, sagte die stellvertretende Vorsitzende. Der Bauunternehmer sei Gründungsmitglied des Verbands gewesen.

Am Sonntag haben etwa 1.000 Menschen bei einer Trauerfeier in einer Moschee in Ludwigshafen Abschied von dem Toten genommen. Das sagte ein Vorstandsmitglied der Moschee. Die Leiche sei dann in der Nacht zum Montag in seinen türkischen Heimatort ausgeflogen worden. Laut "Rheinpfalz" handelt es sich um den Ort Samsun am Schwarzen Meer.