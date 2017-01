49-Jähriger aus Mutterstadt getötet Drei Verdächtige sitzen in Haft

Die Polizei hat im Fall des getöteten 49-jährigen Unternehmers aus Mutterstadt zwei dringend tatverdächtige Männer und eine Frau festgenommen. Eine Spur des Gewaltverbrechens führt nach Mannheim.

Der Fundort der Leiche in der Nähe von Bad Dürkheim

Die Leiche des Opfers war auf einem Feld bei Bad Dürkheim entdeckt worden. Es seien zwei Männer im Alter von 49 und 37 Jahren sowie eine 42-jährige Frau wegen Mordverdachts festgenommen worden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Noch am Freitag war die Leiche des 49-Jährigen türkischstämmigen Immobilien- und Bauunternehmers Ismail Torun obduziert worden. Die Obduktion bestätigte das Gewaltverbrechen.

Weitere Delikte

Die Beschuldigten könnten laut Staatsanwaltschaft auch einen 64-jährigen Mann aus Baden-Württemberg getötet haben, der am 26. November leblos in der Nähe des Willersinn-Freibads in Ludwigshafen aufgefunden worden war. Außerdem könnten sie in einen Betrugsfall um nicht bezahlte Werbeanzeigen verwickelt sein, der bereits vor Gericht verhandelt wird.

Geldübergabe in Mannheim

Medienberichten zufolge hat es sich bei dem aktuellen Fall um eine Entführung gehandelt. Es sei ein Lösegeld von einer Million Euro bezahlt worden. Das hat laut "Mannheimer Morgen" ein Geschäftspartner des Getöteten gesagt. Diese Summe sollte bis Donnerstagabend an eine Frau in Mannheim übergeben werden. Diese Geldübergabe habe auch stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal bestätigte das nicht. Das Auto des Toten war am Freitag gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in einem Mannheimer Industriegebiet gefunden worden.

Chef eines Unternehmens

Der Mann leitete ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern. Der Deutsch-Türkische Unternehmerverband in Ludwigshafen reagierte schockiert auf die Todesnachricht. Alle Mitglieder seien zutiefst getroffen, sagte die stellvertretende Vorsitzende. Der 49-Jährige sei Gründungsmitglied des Verbands gewesen.

Leiche bereits in die Türkei geflogen