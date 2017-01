Lkw auf A61 und A1 verunglückt Unfälle auf schneebedeckten Autobahnen

Starker Schneefall hat Lkw- und Autofahrern auf der A61 und der A1 am Freitagabend Probleme bereitet. Dabei kam es zu drei größeren Unfällen - unter anderem krachten zwei Sattelzüge in die Mittelleitplanke.

Der Lkw war in der Nacht zum Samstag auf der A1 in Richtung Koblenz unterwegs - und zwar zu schnell: Der Fahrer verlor nahe der Anschlussstelle Mehring auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet. Der Lkw rutschte in die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.