Le Pen, Petry, Wilders im Wahlkampf Europäische Rechtspopulisten tagen in Koblenz

Europäische Rechtspopulisten tagen in Koblenz

Einige der bekanntesten Rechtspopulisten Europas sind in Koblenz zu einem Auftakt des Wahlkampfjahres 2017 zusammengekommen. Der Widerstand ihrer Gegner ist groß, die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.

Neben Frauke Petry werden auch Marine Le Pen (L) und Geert Wilders (R) in Koblenz erwartet

Der Kongress, der am Samstagmorgen begonnen hat, soll die diesjährigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick nehmen. Ziel der rechtspopulistischen Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) ist das Ende der Europäischen Union.