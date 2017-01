Vorfall im Rhein-Lahn-Kreis wird untersucht Busfahrer setzt Schüler bei Minusgraden aus

Ein Busfahrer hat nach Darstellung betroffener Eltern zahlreiche Schulkinder in Schönborn aus seinem Bus aussteigen lassen und ist weggefahren. Der Vorfall wird nun untersucht.

Das Busunternehmen recherchiert nach eigenen Angaben noch, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Einer der Geschäftsführer des Busunternehmens aus Altenkirchen sagte dem SWR. "Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre das ein Unding." Aber bevor er Konsequenzen ziehe, warte er ab, was die Auswertung der GPS-Daten und die Befragung des Busfahrers ergebe. Denn zu dem Vorfall in Schönborn gibt es unterschiedliche Schilderungen. Auf Facebook schreibt eine Frau, der zweite Bus, also der Ersatzbus, sei schon hinter dem ersten gewesen. Demnach hätten die Kinder nicht 20 Minuten auf den nächsten Bus warten müssen, wie der Vorwurf vieler Eltern auf Facebook lautet.